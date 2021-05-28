Настоящий герой: в Советске парень вынес из огня двух детей

Александр Степанов. Фото: "Инцидент-Советск".

В пятницу вечером случился пожар в одной из квартир на улице Жуковского в Советске.

Как сообщили очевидцы в группе "Инцидент-Советск" в социальной сети "ВКонтакте", в квартире, где произошло возгорание, находились двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка с диагнозом ДЦП. Когда начался пожар, дети заперлись в одной из комнат, а из окна повалил дым. Проходивший мимо парень, житель Советска Александр Степанов, заметил это и, не раздумывая, бросился на помощь. Он через окно залез в квартиру и вытащил детей. Помогли ему подоспевшие в это время сотрудники ДПС Советска.

Вскоре прибежала хозяйка квартиры с третьим ребенком. "Плача, она бросилась на шею спасителю своих детей", - рассказывают очевидцы.

По предварительным данным, дети не пострадали.

"Мальчик очень скромный, но такой герой, он просто умничка! - написала о Саше Степанове его знакомая. - Зрелище было страшное, еще пару минут и дети угорели бы, даже вместе с нашим героем, он до конца ползал в этом угаре, вынося детей".