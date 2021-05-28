Дело об избиении школьника в Черняховске передали в СК

22 мая в Черняховске 17-летний сын депутата жестоко избил 14-летнего школьника, с которым был ранее знаком. Группа подростков несколько минут смотрела на "экзекуцию", не вмешиваясь в происходящее. Школьник получил серьезные травмы и не смог самостоятельно подняться с земли.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, по этому факту 28 мая органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

- В связи с общественным резонансом, прокурором города Черняховска Калининградской области уголовное дело изъято из органов полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области, - отметили в пресс-службе, добавив, что по уголовному делу проводится "комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления".