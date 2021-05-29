В МЧС рассказали о пожаре в Советске, где волонтер спас двоих детей

Пожар в Советске, где случайный прохожий, 25-летний волонтер Александр Степанов, спас двоих детей, случился вечером в пятницу, 28 мая. О произошедшем рассказали официально в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

В 19:18 поступило сообщение о пожаре на улице Жуковского. В многоквартирном доме в двухкомнатной квартире на первом этаже горел пол и шкаф. Площадь пожара составляла 4 квадратных метра.

Благодаря неравнодушному Александру Степанову, пострадавших нет.

В ликвидации пожара привлекались расчеты двух пожарно-спасательных частей.

О том, как житель Советска вошел в горящую квартиру и спас двоих детей, читайте здесь.