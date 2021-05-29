В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 526 человек

В Калининградской области продолжается сезон активности клещей. Только за период с 17 по 23 мая в медицинские организации региона обратились 149 человек, в том числе 54 ребенка, пострадавших от присасывания клещей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 526 человек, в том числе 199 детей.

В Управлении отметили, что в Калининградской области уже зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаи заболевания клещевым энцефалитом не регистрировались.

В регионе продолжают проводить акарицидные обработки мест массового пребывания людей (парки, скверы, кладбища, места организованного отдыха, территории школ, детских садов и т.д.).

По данным на 27 мая в 11 муниципальных образованиях начат второй этап акарицидных обработок.