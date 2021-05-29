В Калининградской области на вокзалах начали устанавливать скамейки из переработанного пластика

. Фото: Пресс-служба КЖД

На железнодорожных вокзалах в Калининграде, Светлогорске, Пионерском курорте, Зеленоградске, возле здания управления дороги установили скамейки, сделанные из переработанного пластика. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, пластик для их производства собирают в контейнеры, размещенные на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение мая на всех предприятиях Калининградской магистрали собирали бытовые отходы.

За первый квартал 2021 года на переработку было передано почти 5,5 тонн бумажного мусора, в прошлом году – свыше 13,2 тонн.

Отмечается, что и в дальнейшем пассажиры смогут разделять мусор. Уже в июне для этого дополнительные контейнеры будут установлены на железнодорожных вокзалах приморских направлений.