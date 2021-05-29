В центре Калининграда в воскресенье перекроют улицы ради проведения забега

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Фото: Александр КАТЕРУША
В воскресенье, 30 мая, на время проведения Всероссийского полумарафона, в центре Калининграда будет закрыто движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7:00 до 14:00 закрывается движение транспорта на:
- ул. Триумфальная аллея на участке от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной;
- Парадной набережной на участке от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской;
- ул. Октябрьской на участке от Московского проспекта до ул. Дзержинского;
- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на ал. Чемпионов;
- по пуску со 2-й эстакады на наб. Парадную;
- ал. Чемпионов на всем протяжении;
- Восточной эстакаде от ал. Чемпионов до ул. Ялтинской;
- ул. Ялтинской на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;
- набережная Ген. Карбышева на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;
- ул. Ген. Павлова на участке от Солнечного бульвара до набережной Ген. Карбышева.
Городской общественный транспорт изменит маршруты.