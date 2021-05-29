В центре Калининграда в воскресенье перекроют улицы ради проведения забега

. Фото: Александр КАТЕРУША

В воскресенье, 30 мая, на время проведения Всероссийского полумарафона, в центре Калининграда будет закрыто движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7:00 до 14:00 закрывается движение транспорта на:

- ул. Триумфальная аллея на участке от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной;

- Парадной набережной на участке от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской;

- ул. Октябрьской на участке от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на ал. Чемпионов;

- по пуску со 2-й эстакады на наб. Парадную;

- ал. Чемпионов на всем протяжении;

- Восточной эстакаде от ал. Чемпионов до ул. Ялтинской;

- ул. Ялтинской на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;

- набережная Ген. Карбышева на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

- ул. Ген. Павлова на участке от Солнечного бульвара до набережной Ген. Карбышева.

Городской общественный транспорт изменит маршруты.