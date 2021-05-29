В Зеленоградске ищут мужчину, который обокрал дом в садовом товариществе

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Мужчину, подозреваемого в краже имущества на 100 тысяч рублей, разыскивает полиция в Зеленоградске.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, разыскивается Константин Викторович Даниленко 1980 года рождения. Он проживает в Багратионовском районе в поселке Илюшино.

Мужчина подозревается в совершении кражи различного имущества из дачного домика в СНТ «Чайка-1» на сумму 100 тысяч рублей.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8(40150)3-25-32 либо 02 (102 с мобильного).