Библиотекарь из Калининграда взял в кредит миллион рублей и перевел его телефонным мошенникам

Жители Калининградской области продолжают попадаться на «удочки» телефонных мошенников, несмотря на все предупреждения. Очередной жертвой стал библиотекарь из Калининграда – ему стали поступать звонки якобы от сотрудников банка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина-мошенница сообщила, что в местном отделении банка завелся «крот», который заполучил персональные данные библиотекаря и пытается оформить на его имя займ.

Дальнейший разговор библиотекаря с мошенницей заставил его через мобильное приложение взять в кредит 1 млн 100 тысяч рублей. Эти деньги он послушно перевел суммами по 200 тысяч на продиктованные ему счета.

На все операции у калининградца ушло более 1,5 часов. Осознав свою ошибку, он обратился к полицейским, которые теперь ведут розыск мошенников.

Внимание! Чтобы не попасть в подобную ситуацию, полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в телефонные разговоры ни с кем, кто представляется сотрудником банка! Если поступает такой звонок – кладите трубку.