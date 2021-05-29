В Калининграде более 12 тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания

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Летом в Калининграде отдых детей будет организован в 104 лагерях с дневным пребыванием детей. Они созданы на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, таких как музыкальные и художественные и спортивные школы.

Кроме того, как рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова, отдыхать дети будут в семи загородных лагерях, подведомственных администрации Калининграда.

- Более 12 тысяч детей отдохнут эти летом в лагерях дневного пребывания, 3400 детей – в загородных лагерях с условием не более 75 процентов наполняемости, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Петухова.

Всего же с 1 июня в Калининградской области планируется работа 14 загородных оздоровительных лагерей и 262 лагеря с дневным пребыванием.