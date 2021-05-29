Дальневосточный леопард в Калининградском зоопарке отметил 14-летие

В теплые дни Хана часто можно увидеть на прогулке или за трапезой. Фото: Калининградский зоопарк

Дальневосточный (амурский) леопард Хан, один из главных красавцев Калининградского зоопарка, отметил 29 мая 14-летие.

- В природе леопарды живут 10-15 лет, а в зоопарках достигают и 20-летнего возраста. Леопарды очень грациозны, у них гибкое и мощное тело, пятнистая окраска которого неповторима у каждой особи, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Наш леопард родился в 2007 году в Московском зоопарке, а в Калининград прибыл в 2014 году. Это редчайший вид диких кошек, он занесен в международную Красную книгу как находящийся на грани вымирания. В природе осталось всего лишь около 100 особей дальневосточного леопарда. В теплые дни Хана часто можно увидеть на прогулке или за трапезой.