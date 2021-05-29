В Черняховске в гаражном обществе задержали мужчину, который убегал от охранников

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Черняховске местный житель пришел в гараж со своим другом. Они обнаружили вскрытым навесной замок, а внутри гаража – неизвестного гражданина. Когда его заметили, он сбежал. Инцидент случился в переулке Победы.

Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования и прибыли на место.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, заметив патрульный автомобиль, злоумышленник попытался забраться на крышу гаража.

«Сотрудники Росгвардии пресекли неудачную попытку скрыться и задержали гражданина до выяснения обстоятельств. Задержанный 41-летний уроженец города Мурманска доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Управлении.