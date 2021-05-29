В Черняховском районе во время пожара взорвались бочки с горючим

Фото из группы "Черняховск Главный". Фото: vk.com

Пожар в поселке Дачное Черняховского района случился в ночь на субботу, 29 мая. Горел сарай. Как сообщают очевидцы в группе «Черняховск Главный» в «ВКонтакте», внутри сарая хранилось не только сено и дрова, но и 200-литровые бочки с горюче-смазочными материалами, которые во время пожара взорвались.

По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, у сарая сгорела кровля на площади 60 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 9 человек и 2 единицы техники.

Причину пожара устанавливают дознаватели.