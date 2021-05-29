. Фото: Из архива Евгения Гришковца

Калининградский писатель Евгений Гришковец и калининградская же группа «Бигуди» выпустили новый альбом под названием «Человеку человек». Об этом драматург рассказал на страницах своего интернет-дневника.

Отмечается, что это первый альбом проекта за последние 11 лет. Хотя Гришковец и «Бигуди» в последние годы выступали вместе, давали концерты, но не записывали пластинок.

«Возобновляя сотрудничество, мы меньше всего хотели дважды войти в одну и ту же реку… …Мы стали взрослее, мы стали старше. Мы лучше сейчас отдаем себе отчет — что для нас этот проект. «Человеку человек» — следующая глава в новейшей истории проекта Гришковец и Бигуди», - рассказывает Евгений Гришковец.

Артист отмечает, что им хотелось «сделать этот альбом особенным, и ни в коем случае не проходным».