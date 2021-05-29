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Здоровье29 мая 2021 17:55

Школьники, детсадовцы и медики: Кто еще в Калининграде заразился COVID-19

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса.

По информации регионального штаба, среди заболевших:

- 12 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- работник образования;

- работник транспортного предприятия;

- 2 работника промышленных предприятий;

- сотрудник предприятия общественного питания;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 воспитанника д/с (Д/с 59, д/с 11 Калининград, д/с 23 Зеленоградск);

- 3 студента (РАНХиГС, бизнес- колледж, КГТУ);

- 3 учащихся (гимназия 1 Калининград; Зеленоградская школа);

- 18 неработающих.

Всего в регионе выздоровели 32 344 человека, зафиксировано 523 летальных исхода.

Остаются под медицинским наблюдением 2 233 человека.

Коронавирус Covid-19