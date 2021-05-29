Школьники, детсадовцы и медики: Кто еще в Калининграде заразился COVID-19

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса.
По информации регионального штаба, среди заболевших:
- 12 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- работник образования;
- работник транспортного предприятия;
- 2 работника промышленных предприятий;
- сотрудник предприятия общественного питания;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 воспитанника д/с (Д/с 59, д/с 11 Калининград, д/с 23 Зеленоградск);
- 3 студента (РАНХиГС, бизнес- колледж, КГТУ);
- 3 учащихся (гимназия 1 Калининград; Зеленоградская школа);
- 18 неработающих.
Всего в регионе выздоровели 32 344 человека, зафиксировано 523 летальных исхода.
Остаются под медицинским наблюдением 2 233 человека.