В Калининграде на выставке показали картину Айвазовского

. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

В Калининградском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русские за границей». Зрителям представили 37 шедевров из коллекции Ярославского художественного музея.

Как рассказали в пресс-службе музея, среди представленных произведений есть картины Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Константина Коровина, Василия Поленова и других мастеров.

Произведения их посвящены видам Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Египта, Сирии, Финляндии и других стран.

В частности, представлена картина «Пирамиды» Айвазовского. Это произведение известный маринист написал в 1869 году во время путешествия в Египет.

«Эта страна произвела на художника глубокое впечатление. Его покорило величие пустынных земель и берегов, грандиозные пирамиды, загадочные изваяния сфинксов. Впоследствии, уже на родине, Айвазовский создаст ряд картин по египетским мотивам», - рассказали на выставке.

Экспозиция будет работать до 8 августа.