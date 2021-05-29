В Гвардейском районе в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

В Гвардейском районе случилось ДТП с участием ребенка-велосипедиста. 28-летний водитель «Ауди» на дороге «Борское-Звеньевое-Калинково» сбил 10-летнего велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, велосипедист выехал со второстепенной дороги справа по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в детскую областную больницу Калининграда.

В полиции напомнили, что движение велосипедистов младше 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам.