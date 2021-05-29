На Советском проспекте мужчина на электроскутере врезался в автомобиль

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Калининграде на Советском проспекте случилось ДТП, в котором пострадал водитель электроскутера.

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Гранд» - там ехал 49-летний мужчина на электроскутере «Вайт Сиберия».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, при повороте направо на ул. Броненосную, он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Киа».

В результате ДТП водитель «Вайт Сиберия» получил телесные повреждения.