В Калининграде в автобусе упал 77-летний пассажир

Вечером в пятницу 28 мая на улице Тельмана в Калининграде произошло ДТП по вине водителя автобуса Калининград-Гортранса. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, происшествие случилось в 19 часов 10 минут.

- 54-летний водитель двигался по улице Тельмана в направлении улицы Котовского, в районе дома № 40 он предпринял резкое торможение перед впереди останавливающимся автомобилем. В результате в салоне автобуса произошло падение 77-летнего пассажира, - уточняет пресс-служба.

Понесет ли водитель ответственность, в ГИБДД не уточнили.