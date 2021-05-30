Калининградцы обвинили лося и зебру в уличном вымогательстве

Калининградцы рассказали о своих претензиях к уличным аниматорам в ростовых фигурах зебры и лося. Как пишут администраторы сообщества «Типичный Калининград», недовольство появилось после пары фотографий.

- Прогуливались по улице Баранова, подбежали эти «люди», – рассказывает подписчица сообщества. – Говорили весело, с добрыми намерениями! Начали обнимать, веселить, поднимать и т.д. Когда мы начали уходить, нам сказали следующее: «Давайте деньги». Озвучили такую сумму: детский – 300; взрослый– 500. В начале представления о деньгах не было и слова!

Действия аниматоров комментаторы назвали вымогательством.

Напомним, 28 мая появилась новость о том, что в Сочи за вымогательство были задержаны аниматоры в костюмах осла и коня. Оба получили по 5 суток ареста.