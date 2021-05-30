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Происшествия30 мая 2021 11:20

В Черняховском районе мужчина взорвался, распиливая снаряд

Гибель «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе следственного управления СК РФ
Иван МАРКОВ
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В Черняховском районе в субботу 29 мая погиб мужчина. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК РФ, ЧП произошло в поселке Заовражное.

- Около 18:00 поступило сообщение об обнаружении в поселке Заовражное тела мужчины, 32 года, - заявили в пресс-службе ведомства. - Следователем Черняховского межрайонного следственного отдела незамедлительно организован осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

ЧП