«Штукатурный вопрос»: В Черняховске отремонтируют инфекционную больницу после жалоб пациентов

Глава региона в одной из палат черняховской инфекционной больницы Фото: Антон АЛИХАНОВ

В Черняховске будет отремонтирована инфекционная больница. Об этом в субботу 29 мая сообщил в своем инстаграме губернтоар Антон Алиханов.

- После сообщений в direct и комментариев на странице внепланово посетил инфекционную больницу Черняховска. Без сомнений, помещения требуют ремонта, о чем в ходе «экскурсии» говорили с главврачом инфекционки, - написал глава региона.

По словам Алиханова, больница уже заказала разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши во всех корпусах, а также на ремонт всех коридоров.

- Поручил оценить стоимость дополнительного проекта по ремонту в палатах и других помещениях, - добавил губернатор. - Обязательно заложим средства на реализацию всех работ в этом учреждении не позднее 2022 года. Пообщался почти со всеми пациентами, замечаний к лечению и персоналу нет.

Алиханов добавил, что главный врач был назначен только полтора месяца назад, но уже занимается подготовкой предложений по восстановлению и развитию больницы.