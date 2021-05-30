Вдоль Мазурского канала на велосипеде: когда в Калининградской области откроется новый турмаршрут

Шлюз Мазурского канала в поселке Дружба Фото: Иван МАРКОВ

В Правдинском районе Калининградской области появится новый велосипедный маршрут от Железнодорожного до Дружбы. Об этом «Комсомолке» рассказал директор компании «FridayCenter» Сергей Свердлов.

- Мы выступили с инициативой сделать технологическую дорогу вдоль канала велосипедным маршрутом, - рассказал Свердлов. - Эту инициативу поддержали госструктуры, они этим и занимаются. По этому маршруту и сейчас уже можно проехать. Там только один участок не доступен для велосипеда.

Во сколько властям обойдется ремонт труднодоступного участка, Свердлов ответить затруднился, сославшись на региональные власти, которые в этом вопросе более сведущи. Однако он уточнил, что длина маршрута составит 50 километров, и проехать по нему можно будет на любом велосипеде, кроме шоссейного.

- 13 августа мы планируем приехать по маршруту, а будут закончены работы на этом участке или нет, я пока не знаю, - добавил Свердлов.

Напомним, 4 апреля этого года губернатор Антон Алиханов написал в своем инстаграме, что пытался проехать по этому маршруту, однако целиком его преодолеть не удалось, так как «часть дороги представляет из себя непролазную грязную кашу».