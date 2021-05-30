В Калининградской области еще 54 человека заболели коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки подтверждено заражение коронавирусом у 54 пациентов. С симптомами ОРВИ выявлено 53 человека, у 1 - пневмония.
Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, 12 заболевших – пенсионеры.
Кроме того, среди заболевших:
- 1 медицинский работник;
- 1 работник образования;
- 1 работник транспортного предприятия;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник охранного предприятия ;
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 воспитанника детских садов (№56, и при православной гимназии Калининграда);
- 3 студента (РАНХиГС, БФУ);
- 5 учащихся (гимназии №1 и 40 Калининграда, зеленоградская школа, классическая школа Гурьевска);
- 14 неработающих.
За минувшие сутки 48 пациентов выздоровели.