В Калининградской области еще 54 человека заболели коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки подтверждено заражение коронавирусом у 54 пациентов. С симптомами ОРВИ выявлено 53 человека, у 1 - пневмония.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, 12 заболевших – пенсионеры.

Кроме того, среди заболевших:

- 1 медицинский работник;

- 1 работник образования;

- 1 работник транспортного предприятия;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник охранного предприятия ;

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 воспитанника детских садов (№56, и при православной гимназии Калининграда);

- 3 студента (РАНХиГС, БФУ);

- 5 учащихся (гимназии №1 и 40 Калининграда, зеленоградская школа, классическая школа Гурьевска);

- 14 неработающих.

За минувшие сутки 48 пациентов выздоровели.