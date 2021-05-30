В Калининграде скончался бегун во время полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Калининграде во время полумарафона «ЗаБег.РФ» скончался один из бегунов. Гибель мужчины корреспонденту «Комсомолки» подтвердили в пресс-службе министерства спорта Калининградской области.

- К сожалению, это правда, - заявили в пресс-службе. – Мужчине 35 лет, допуск и медицинская справка у него были. Более того, на том участке (спуск с эстакадного моста на остров Октябрьский – Ред.) находилась дежурная машина «скорой помощи». Ему была оказана медпомощь, но это его не спасло.

В пресс-службе отметили, что последняя гибель на массовых спортивных мероприятиях случилась несколько лет назад во время велозаезда «Тур де Кранц». Тогда автомобилист, торопясь из-за перекрытия трассы, не справился с управлением.