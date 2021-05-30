Под Черняховском построят новый цех по производству сливочного масла и сыра

В Черняховском районе Калининградской области расширяется сыроваренное производство поселка Державино. В воскресенье 30 мая губернатор Антон Алиханов написал в своем инстаграме о своем визите в кооператив, где еще в январе этого года начали выпускать сыр с плесенью.

- На территории Черняховского индустриального парка планируют строительство нового цеха, который поможет производить и реализовывать до 65 тонн сливочного масла в год и до 280 тонн мягких и твердых сыров в год, - написал Алиханов.

Ранее председатель кооператива Роман Соколов рассказывал, что его изначально пугал запуск производства сыра с плесенью, но теперь он доволен результатом.