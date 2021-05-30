В Калининграде грузовик «Ман» наехал на «Сузуки», есть пострадавший

ДТП на улице Суворова Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Суворова в субботу 29 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе управления ГИБДД по Калининградской области, виновником аварии стал 37-летний водитель грузовика «МАН».

- В 10 часов 40 минут в по улице Суворова в направлении улицы Багратиона следовал автомобиль «МАН», который из-за несоблюдения безопасной дистанции (не увидел автомобиль, стоящий перед ним в потоке), совершил столкновение с автомобилем «Сузуки», под управлением 43-летнего водителя, после чего автомобиль «Сузуки» по инерции отбросило на впереди двигающийся автомобиль «Рено».

В результате аварии 38-летняя пассажирка автомобиля «Сузуки» получила телесные повреждения.