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Происшествия30 мая 2021 16:34

В Черняховске пешеход неудачно перебежал дорогу на красный свет

Попавшего под машину доставили в БСМП
Иван МАРКОВ
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Автомобиль, сбивший пешехода в Черняховске

Автомобиль, сбивший пешехода в Черняховске

Фото: УГИБДД Калининградской области

В Черняховске в субботу 30 мая на улице Калининградской в районе дома №18 произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля марки «Renault». Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария произошла примерно в 11 часов 20 минут в направлении выезда из города.

- «Renault» двигался под управлением 45-летнего водителя, который совершил наезд на пешехода, двигавшегося по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен БСМП города Калининграда.

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