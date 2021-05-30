Организаторы полумарафона «ЗаБег» выразили соболезнования родным погибшего бегуна из Калининграда

Организаторы полумарафона «ЗаБег» отреагировали на гибель бегуна в Калининграде. Днем 30 мая в официальном аккаунте в инстаграме были опубликованы соболезнования близким Юрия Туркова.

- Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой, - написали организаторы. - Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли. Перед выходом на дистанцию Юрий прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу. Для нас безопасность и здоровье каждого участника Всероссийского полумарафона - главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними...

Напомним, трагедия произошла днем 30 мая на спуске с эстакадного моста на остров Октябрьский.