В Светлом в ДТП пострадал водитель «Пежо»

ДТП в поселке Волочаевское Фото: УГИБДД Калининградской области

В поселке Волочаевское Светловского городского округа днем 29 мая столкнулись «Мицубиси» и «Пежо 106». Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД по Калининградской области, ДТП случилось в районе 14:00.

- По улице Центральной двигался автомобиль «Мицубиси» под управлением 59-летнего водителя, который в районе дома №29, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, выполнял поворот направо и совершил столкновение с автомобилем «Пежо 106», под управлением 79-летнего водителя.

В результате ДТП 73-летний пассажир автомобиля «Пежо 106» получила телесные повреждения.