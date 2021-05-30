В Калининграде на улице Транспортной водитель вывалился из машины и убежал

Результат аварии на Транспортной улице Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Транспортной днем в воскресенье 30 мая произошло странное ДТП. По словам очевидцев, опубликовавших фото разбитого «Пежо» в сообществе автомобилистов Калининградской области, водитель был очень нетрезв. Более того, несмотря на сработавшую подушку безопасности, он умудрился-таки разбить головой лобовое стекло.

- К вопросу о спиливании столбов, - начал с шутки автор сообщения об аварии Олег Молчун. - Кольцо возле Горбенковской заправки (Транспортная - Портовая). По словам очевидцев, водила бухущий «в сопли» после удара кое-как вывалился из машины и убежал.

От сильного удара об столб у «Пежо» погнуло бампер и капот, а также об бордюр разбит диск переднего левого колеса.