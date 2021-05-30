Власти Калининграда разрешили застройщику вырубку деревьев без компенсационного озеленения

В Калининграде на улице Еловая Аллея строительной компании «Стройпрогресс-Инвест» разрешили вырубить «древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения» и не платить за это компенсаций. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Интересно, что в порубочном билете, подписанным главой комитета городского хозяйства Александром Запиваловым, растительность названа «неперспективной». Также в документе говорится, что стволы деревьев не достигают в диаметре 8 см.

Напомним, что ранее указанный застройщик получил разрешение на строительство в районе пересечения Еловой Аллеи с улицей Гагарина 8-этажного дома.