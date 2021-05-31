4 медика, 6 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 49 случаев ОРВИ и 2 случая пневмонии

Среди заболевших

-13 пенсионеров, все старше 65 лет ;

-4 медицинских работника;

-1 работник образования;

-3 работника промышленных предприятий;

-6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

-1 сотрудник банка

-6 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-2 воспитанника д/с ( д/с 16 Калининград, д/с 9 Светлый );

-1 учащийся ( Гимназия 1)

-14 неработающих.