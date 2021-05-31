4 медика, 6 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 49 случаев ОРВИ и 2 случая пневмонии
Среди заболевших
-13 пенсионеров, все старше 65 лет ;
-4 медицинских работника;
-1 работник образования;
-3 работника промышленных предприятий;
-6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
-1 сотрудник банка
-6 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-2 воспитанника д/с ( д/с 16 Калининград, д/с 9 Светлый );
-1 учащийся ( Гимназия 1)
-14 неработающих.