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Общество31 мая 2021 12:18

Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области с 1 по 14 июня

Виктор Сергеев
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Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калининградской области

С 1 июня по 14фоторадары будут установлены:

- На 5 километре автодороги «Калининград – Мамоново II (пос.Новосело) – граница с Республикой Польшей» в сторону г. Калининград.

- На 5 километре автодороги «Калининград – Мамоново II (пос.Новосело) – граница с Республикой Польшей» в сторону пос. Новоселово.

- На 8 километре автодороги «Южный обход г.Калининграда» в сторону ул. Дзержинского г.Калининград.

- На 8 километре автодороги «Южный обход г.Калининграда» в сторону ул. Емельянова г. Калининград.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый.

- На 42 километре Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

- На 42 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

- На 23 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

- На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

- На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».