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Происшествия31 мая 2021 13:32

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в воскресенье, 30 мая, в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Калининградской в Черняховске водитель «Рено» сбил 45-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход-нарушитель получил телесные повреждения.

На улице Челнокова в Калининграде водитель «Тойоты» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 33-летнюю женщину. В результате наезда горожанка получила телесные повреждения.

ДТП