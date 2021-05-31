В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 31 мая, в течение дня не будет электричества одной улице, СНТ и военном городке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Ленинском пр-кте, 83, а также в военном городке и СНТ «Радуга» на Тенистой аллее.

До 17 часов для проведения работ на сетях без холодной воды останутся дома по ул. Согласия 14,15а,17,21,23,25,32 (Д/сад № 59),33,39, ул. Юрия Маточкина 14,14а и ул. Лужская 23,23а,27 (МАОУ НОШ № 53),46-52, ул. Курильская 30б.