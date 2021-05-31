Спортсменка из Калининграда стала бронзовым призером первенства Европы по борьбе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Болгарии прошли континентальные соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе среди сверстников не старше 15 лет. В Софии выступили представители 25 европейских государств.

В составе женской сборной России отличилась победительница первенства страны 2021 года Екатерина Радышева. Подопечная Александра Подобедова из областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Анатолия и Сергея Белоглазовых выиграла три поединка из четырех возможных.

Победив соперниц из Хорватии и Польши со счетом 10:0 и 8:3, калининградка в полуфинале уступила еще одной россиянке Екатерина Чикановой по последнему техническому действию при счете 2:2. А в поединке за третье место весовой категории «до 54 килограммов» калининградская спортсменка оказалась сильнее соперницы из Турции со счетом 11:1.