В Славске на водителя завели дело за пострадавшую в ДТП пассажирку

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На жителя Славского района завели уголовное дело за пострадавшую в дорожной аварии пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Летом прошлого года 45-летний водитель микроавтобуса «Форд» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения одна из двух пассажирок в возрасте 68 лет получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки также было установлено, что водитель и пассажирки во время движения были не пристегнуты ремнями безопасности.