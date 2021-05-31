Роспотребнадзор сообщил, в каких городах в области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области был выявлен 51 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 37 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 2

Советский городской округ – 1

Черняховский городской округ - 2