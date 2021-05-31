Роспотребнадзор сообщил, в каких городах в области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области был выявлен 51 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 37 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Гвардейский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 2
Советский городской округ – 1
Черняховский городской округ - 2