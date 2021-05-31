Власти пообещали поддержать быстрорастущие компании в Калининградской области

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В Калининградской области создана рабочая группа по поддержке быстрорастущих компаний. Она займётся проработкой целенаправленных мер поддержки бизнес-проектов, которые показывают высокую динамичность и устойчивость роста, сообщает пресс-служба регионального правительства

«Как руководитель комиссии Госсовета по малому и среднему предпринимательству уже долгое время пытаюсь продвигать идею о том, что нам нужна не какая-то «сплошная» мера поддержки малого бизнеса, а очень концентрированная. При таком подходе рабочая группа с участием руководителей-чиновников занимается развитием конкретной компании, - прокомментировал задачу нового проекта губернатор Антон Алиханов. - Например, с одной из компаний - «Калининградским композитным заводом» - мы, помимо финансовых вопросов, обсудили строительство инфраструктуры, регистрацию их продуктов на западных рынках и многое другое. Мне кажется, что такая суперконцентрация и поддержка быстрорастущих компаний-лидеров может стать новым успешным направлением нашей работы с предпринимателями».

Свои проекты рабочей группе представили также фабрика инвалидных колясок «Обсервер» и предпринимательница Ксения Соломонова, которая организовала под брендом ««Molinialife» производство льняной одежды.