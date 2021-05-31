В Калининграде на треть вырос спрос на самогонные аппараты

В Калининградской области за год спрос на самогонные аппарата вырос на треть. Как сообщает «Business FM Калининград», их покупают для личного использования, чтобы быть уверенным в качестве алкоголя и экономить на его покупке.

«Практически каждый покупатель говорит, что для себя, что этот продукт лучше, чем магазинный. Он, по крайней мере, чистый, без каких-либо примесей, без какой-либо химии. Это и дешевле выходит», - рассказал радиостанции продавец-консультант магазина «Мужское дело» Никита Пестрецов.

На прошлой неделе аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. По задумке, это может стать одной из мер борьбы с нелегальным алкогольным рынком. Однако оценить его воздействие на рынок очень сложно, считает уполномоченный по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.