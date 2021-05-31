Житель Гусева незаконно спилил 15 деревьев в парке «Виштынецкий»

В Нестеровском районе задержали мужчину, который незаконно пилил деревья в природном парке «Виштынецкий». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего жителя Гусева. Злоумышленник успел спилить 9 дубов, 2 сосны, 2 березы и 2 граба. Ущерб природному парку оценили в 130 тысяч рублей.

На лесоруба завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.