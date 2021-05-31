На выходных 27 калининградцев оштрафовали за переход ж/д путей в неположенных местах

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На прошедших выходных в Калининградской области было выявлено более 50 нарушений правил безопасности на объектах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба западного ЛУ МВД России на транспорте.

27 жителей региона привлекли к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неположенных местах. 29 человек оштрафованы за то, что не смогли побороть тягу к курению.

Транспортная полиция напоминает, что курение разрешено только в специально отведенных для этого местах. Запрещено курить во всех видах общественного транспорта, включая самолеты, корабли, поезда междугороднего и дальнего следований, а также менее, чем в 15 метрах от выхода из железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, станций и речных портов.