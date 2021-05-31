С 1 июня увеличивается количество пригородных поездов на приморских направлениях

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С 1 июня до конца августа увеличивается количество поездов на светлогорском и зеленоградском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

На светлогорском направлении в ежедневный режим курсирования переведен поезд «выходного дня», отправляющийся с Южного вокзала в 12:19, из Светлогорска - в 13:26, на Зеленоградском направлении - девять поездов.

По выходным дням между Калининградом и Зеленоградском дополнительно назначаются поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 9:00 и 19:24, в обратном направлении - в 10:13 и в 20:15.