Выездную вакцинацию от коронавируса в Калининграде продлили до конца июня

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В Калининграде выездную вакцинацию от коронавируса продлили до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Передвижной медицинский комплекс будет работать по следующему графику:

– 1-4 июня, с 10 до 18 часов - площадка перед ГП КО «Водоканал» (Советский пр., 107);

– 7-8 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (ул. Красная, 142);

– 9-11 июня, с 10 до 18 часов – площадка перед зданием общественной организации «Армянская региональная национально-культурная автономия Калининградской области» (ул. Герцена, 1 д). Кроме того, 11 июня в передвижном центре также будет проводиться акция: прием для всех желающих проведут врачи – гинеколог, гериатр, кардиолог, педиатр, будут доступны УЗ-диагностика и ЭКГ;

– 14-18 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар. 1);

– 21-23 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТЦ «Вестер» (ул. Интернациональная, 76);

– 24-25 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1);

– 28-30 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТРК «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30).

Также продолжит работать мобильный прививочный пункт в торговом центре «Балтия-молл» на Приморском кольце, 2. Прививку можно сделать ежедневно с 10 до 20 часов, в том числе в праздничные и выходные дни.

Еще один мобильный прививочный кабинет ЦГКБ с 31 мая по 4 июня с 10 до 18 часов будет работать в СНТ «Победа» (ориентир – пос. Первомайский в конце ул. Горького).