В праймериз «Единой России» участвовало 12 млн избирателей

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ЕР провела самые масштабные праймериз в своей истории, а также в истории политической системы страны. Порядка 12 млн граждан по всей России отдали свой голос кандидатам, которые представят ЕР на сентябрьских выборах.

По информации nashgorod.ru, в голосовании участвовало беспрецедентное число новых лиц. При этом лишь каждый четвертый кандидат был действующим депутатом. Кроме того, в праймериз приняло участие большое число волонтеров, общественников, активистов движения “Мы вместе”, представителей социальной отрасли, участвовавших в предварительном голосовании.

Порядка ста депутатов Государственной думы от партии не стали участвовать в процедуре, что говорит о грядущем обновлении состава. Алексей Чеснаков, политолог, директор Центра политической конъюнктуры, заявил, что главный приоритет ЕР в данный момент - обновить ряды партии в парламентах на разных уровнях. Он сообщил, что это очевидный ответ на запрос населения, а потому трудно воспринимать данный подход иначе как позитивный.

По словам эксперта, возможность отдать свой голос онлайн подогрела интерес граждан к праймериз. Он считает, в будущем эту технологию стоит использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. С ним согласен президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Как считает Куртов, праймериз в электронном формате могут прижиться и сохранить актуальность даже по окончании пандемии. Люди привыкают к простой и понятной процедуре, им нравится, что отдать свой голос можно, находясь в любом удобном месте, без необходимости специально идти куда-либо.

Игорь Ашманов, специалист в сфере искусственного интеллекта, отметил: “Система электронных праймериз показала себя как надежная и безопасная”. По словам эксперта, никаких сбоев, падения системы не было. Кроме того, была выдержана дополнительная DDoS-атака.

Следует сказать, что число нарушений на праймериз по сравнению с 2016 годом существенно уменьшилось. Это подтвердил Сергей Перминов, заместитель секретаря генсовета “Единой России”. “Общее количество жалоб, поступивших в оргкомитет, всего 50. При этом порядка 100 человек пожаловались в организационные комитеты регионов”, - сказал Перминов. Он сообщил, что такие цифры говорят о прозрачности голосования и оперативности реакции наблюдателей.

Как заявили в ЕР, высокий уровень конкуренции был отмечен в каждом пятом избирательном участке. В среднем конкурс составил 13 человек на место, а в некоторых регионах - 29.

По сведениям сайта ER.ru, перечни кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную думу, утвердят в Москве на съезде 19 июня.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех тех жителей Калининградской области, которые приняли участие в предварительном голосовании. Это именно те люди, которые будут голосовать в день выборов, 19 сентября. Высокая активность избирателей - всего в регионе проголосовало 35 047 человек. Это говорит о том, что граждане доверяют партии большинства и связывают свои надежды на социально-экономическое улучшение в стране именно с «Единой Россией».

Во-вторых, партия вовремя уловила запрос населения на новые лица в политике, которые готовы привнести свежие идеи и предложения для дальнейшего успешного развития региона и страны в целом. В голосовании наряду с опытными политиками приняли участие общественники, волонтеры, врачи. Считаю, что именно «Единая Россия» дала курс на обновление лиц на политической арене. Открытая модель дала возможность каждому участнику попробовать свои силы в честной конкурентной борьбе на общих основаниях», - отметил Андрей Кропоткин, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования.