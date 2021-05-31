В Калининграде начали разбирать стену Дома Техники на улице Баранова

Демонтаж стены Дома Техники Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на улице Баранова сейчас проходят работы по разборке стены Дома Техники. Рабочие ломают кувалдами верхнюю часть стены, обращенной к Партизанской улице.

Ситуацию прокомментировал корреспонденту «Комсомолки» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Это не демонтаж, а работы по реставрации, - заявил Маслов. - Собственник (а их там двое) все свои действия с нами согласовал. Я даже больше скажу: тот кирпич, который сейчас убирают, - не родной. Это часть восстановленной стены. Она начала осыпаться, и мы вынудили собственников провести эти работы, чтобы кирпич, не бай бог, не свалился кому-нибудь на голову.