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Общество31 мая 2021 18:21

В Калининграде начали разбирать стену Дома Техники на улице Баранова

По словам руководителя службы охраны ОКН, это часть работ по реставрации
Иван МАРКОВ
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Демонтаж стены Дома Техники

Демонтаж стены Дома Техники

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на улице Баранова сейчас проходят работы по разборке стены Дома Техники. Рабочие ломают кувалдами верхнюю часть стены, обращенной к Партизанской улице.

Ситуацию прокомментировал корреспонденту «Комсомолки» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Это не демонтаж, а работы по реставрации, - заявил Маслов. - Собственник (а их там двое) все свои действия с нами согласовал. Я даже больше скажу: тот кирпич, который сейчас убирают, - не родной. Это часть восстановленной стены. Она начала осыпаться, и мы вынудили собственников провести эти работы, чтобы кирпич, не бай бог, не свалился кому-нибудь на голову.