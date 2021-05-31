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Общество31 мая 2021 19:26

В среду состоится прощание с калининградцем, умершим во время полумарафона

Юрия Туркова похоронят в поселке Малиновка Правдинского района
Иван МАРКОВ
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Юрий Турков на старте марафона

Юрий Турков на старте марафона

Фото: предоставлено очевидцем

В Правдинском районе в среду, 2 июня, состоится прощание с калининградцем Юрием Турковым, умершим во время полумарафона «ЗаБег» в воскресенье, 30 мая.

- Всем добрый день. Это Вика, Юрина супруга. В среду в 13:00 в поселке Малиновка Правдинского района состоятся похороны. Пожалуйста, оповестите всех друзей, кто хочет попрощаться с Юрой, - написала Виктория Туркова.

Напомним, Юрию стало плохо, когда он бежал по спуску с эстакадного моста на остров Октябрьский. Оперативно прибывшие врачи неотложки не смогли ему помочь.