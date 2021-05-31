80 волонтеров очистили территорию замка Рагнит в Немане

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Масштабный субботник в замке Рагнит провели в субботу, 29 мая. Приурочили его к закрытию весеннего сезона волонтерских уборок.

Как сообщается в Инстаграме организации «Хранители руин», в мероприятии приняли участие 80 волонтеров.

«В ходе работ волонтеры продолжили расчищать от грунта и битого кирпича подвалы замка. Учитывая количество участников, план работ стандартного субботника был перевыполнен в два раза»,- отметили организаторы.

Волонтеры отметили, что будут и дальше помогать с приведением в порядок колоритных исторических объектов Калининградской области.

К субботникам могут присоединяться все желающие.