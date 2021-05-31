В Калининградской области стартовал единый государственный экзамен

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области основной период проведения ЕГЭ начался в понедельник, 31 мая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для проведения ЕГЭ было задействовано 15 экзаменационных пунктов.

Экзамен по литературе в регионе в этот день сдавали 487 11-классников. ЕГЭ по географии выбрали 96 выпускников. Больше всего участников в этот день было заявлено на ЕГЭ по химии - 618 человек.

Результаты ребята узнают не позднее 17 июня.

Следующий экзамен станет более массовым и пройдет в течение двух дней - 3 и 4 июня ребятам предстоит сдавать русский язык. В понедельник, 7 июня, - профильную математику, 11 июня - историю и физику, 15 июня - обществознание, 18 июня - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

А в течение двух дней, 21 и 22 июня, пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня - по информатике и ИКТ.