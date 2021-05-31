На ПМЭФ-2021 Калининградская область подпишет около 10 соглашений

Делегация Калининградской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня. В состав делегации войдут представители регионального правительства, бизнеса и журналисты.

Как стало известно "Комсомолке", ожидается, что в рамках форума будет подписано 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе, как минимум, с одним регионом Российской Федерации. В частности, планируется подписать соглашения по экологической, низкоуглеродной тематике, по цифровому развитию и так далее.